В Австрії перевіряють інформацію про шпигуна з РФ, якого цікавили стічні води

Австрійські спецслужби розслідують повідомлення ЗМІ про те, що російський шпигун намагався проникнути в сектор очищення стічних вод країни.

Як пише "Європейська правда", про це Управління державної безпеки та розвідки Австрії (DSN) повідомило агентству AFP.

Раніше австрійський розслідувальний сайт Jetzt.at повідомив про громадянина Росії Сергєй К., повʼязаного з військовою розвідкою Кремля.

За даними Jetzt.at, Сергєй К. налагодив звʼязки з австрійською компанією VTA, яка займається очищенням стічних вод, користуючись роботою в однойменній російській компанії (ймовірно підставній).

Серед іншого, імовірний шпигун з 2021 року здійснив близько 10 поїздок до Австрії та кількох інших країн, зокрема Франції, під вигаданим ім'ям.

Генеральний директор VTA Ульріх Кубінгер повідомив AFP, що компанія подала скаргу на існування підставних російських фірм, коли дізналася про них "15 днів тому".

В Управлінні державної безпеки та розвідки Австрії своєю чергою сказали, що австрійська компанія "повністю співпрацює" зі слідством.

ЗМІ раніше писали, що західні країни стурбовані активністю російських шпигунів в Австрії, де вони формально нічого не порушують, доки не діють безпосередньо проти Австрії.

Нещодавно стало відомо про спроби російського "дипломата" шпигувати за австрійським енергетичним гігантом OMV.