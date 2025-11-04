В Австрии проверяют информацию о шпионе из РФ, которого интересовали сточные воды

Австрийские спецслужбы расследуют сообщения СМИ о том, что российский шпион пытался проникнуть в сектор очистки сточных вод страны.

Как пишет "Европейская правда", об этом Управление государственной безопасности и разведки Австрии (DSN) сообщило агентству AFP.

Ранее австрийский расследовательский сайт Jetzt.at сообщил о гражданине России Сергее К., связанном с военной разведкой Кремля.

По данным Jetzt.at, Сергей К. наладил связи с австрийской компанией VTA, которая занимается очисткой сточных вод, пользуясь работой в одноименной российской компании (вероятно подставной).

Среди прочего, предполагаемый шпион с 2021 года совершил около 10 поездок в Австрию и несколько других стран, в частности Францию, под вымышленным именем.

Генеральный директор VTA Ульрих Кубингер сообщил AFP, что компания подала жалобу на существование подставных российских фирм, когда узнала о них "15 дней назад".

В Управлении государственной безопасности и разведки Австрии, в свою очередь, сказали, что австрийская компания "полностью сотрудничает" со следствием.

СМИ ранее писали, что западные страны обеспокоены активностью российских шпионов в Австрии, где они формально ничего не нарушают, пока не действуют непосредственно против Австрии.

Недавно стало известно о попытках российского "дипломата" шпионить за австрийским энергетическим гигантом OMV.