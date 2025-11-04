США можуть закрити частину повітряного простору, якщо шатдаун триватиме

Міністр транспорту США Шон Даффі попередив, що якщо шатдаун триватиме ще тиждень, це може призвести до "масового хаосу" і змусити його закрити частину національного повітряного простору для повітряного руху.

Його слова цитує Reuters, пише "Європейська правда".

Зазначимо, вимушена пауза у роботі федерального уряду США через непогоджений додатковий бюджет триває вже 34 дні та може встановити рекорд, якщо найближчими днями республіканці і демократи не досягнуть компромісу.

"Якщо ви доведете нас до тижня з сьогоднішнього дня, демократи, ви побачите масовий хаос, ви побачите масові затримки рейсів. Ви побачите масові скасування, і ви можете побачити, як ми закриємо певні частини повітряного простору, тому що ми просто не можемо ним керувати", – сказав Даффі.

Ці коментарі стали найсерйознішим попередженням адміністрації Трампа про можливі наслідки зростання кількості відсутніх диспетчерів повітряного руху.

Як зазначається, авіакомпанії заявили, що цього тижня 3,2 млн пасажирів постраждали від затримок або скасування рейсів через різке зростання кількості відсутніх диспетчерів повітряного руху.

Зауважимо, минулого тижня в Сенаті 13-й раз провалився проєкт щодо фінансування роботи уряду.

При цьому проєкт з додатковими коштами, довкола якого продовжуються суперечки, передбачає витрати на роботу уряду лише до 21 листопада.

Спікер Палати представників Майк Джонсон вважає, що цей шатдаун може стати найтривалішим в історії.