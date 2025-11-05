Шатдаун в США стал самым длинным в истории

В среду вынужденная пауза в работе федерального правительства США (шатдаун) из-за несогласованного дополнительного бюджета стала самой длинной в истории, побив 35-дневный рекорд, установленный во время первого срока Дональда Трампа.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает AFP.

Федеральные ведомства остановились после того, как Конгресс не смог утвердить финансирование после 30 сентября, и проблемы усугубляются, поскольку социальные программы – в том числе помощь, которая помогает миллионам американцев покупать продукты – зависли в подвешенном состоянии.

В последние дни в Конгрессе появились первые хрупкие признаки прогресса в поисках выхода из тупика, хотя – пока что – 1,4 миллиона федеральных служащих, от авиадиспетчеров до смотрителей парков, остаются в вынужденном отпуске или работают без зарплаты.

За несколько часов до того, как в полночь был побит рекорд шатдауна, администрация Трампа забила тревогу о хаосе в аэропортах по всей стране, если кризис затянется на шестую неделю, а углубляющийся дефицит персонала приведет к закрытию аэропортов и закрытию участков воздушного пространства.

Работники аэропортов стали основным фактором, который заставил Трампа прекратить шатдаун в 2019 году.

Однако и демократы, и республиканцы остаются непоколебимыми относительно главного камня преткновения в нынешнем шатдауне – расходов на здравоохранение.

Демократы заявляют, что предоставят голоса для прекращения шатдауна только после того, как будет заключено соглашение о продлении заканчивающихся страховых субсидий, которые делают медицинское обслуживание доступным для миллионов американцев.

Зато республиканцы настаивают на том, что они займутся вопросом здравоохранения только после того, как демократы проголосуют за то, чтобы снова "включить свет" в Вашингтоне.

Заметим, на прошлой неделе в Сенате 13-й раз провалился проект по финансированию работы правительства.

При этом проект с дополнительными средствами, вокруг которого продолжаются споры, предусматривает расходы на работу правительства только до 21 ноября.