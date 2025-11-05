Прем'єрка Литви шукає рішення щодо вантажівок, які застрягли в Білорусі

Литовська національна асоціація автоперевізників LINAVA стверджує, що після закриття кордону в Білорусі застрягли тисячі литовців-водіїв вантажівок, у відповідь прем’єрка Інга Ругінене запевняє, що уряд шукає рішення.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Delfi.

За даними LINAVA, до Литви не можуть в'їхати 2 тисячі тягачів і 3 тисячі напівпричепів, якими керують люди, які мають право на повернення до Литви.

Асоціація у вівторок повторно звернулася до Ругінене у зв'язку з ситуацією, що склалася.

Автоперевізники закликають уряд представити чіткий план дій і вжити заходів, які допоможуть забезпечити повернення литовського транспорту і безпеку водіїв, створити умови для повернення напівпричепів і передбачити тимчасові економічні та податкові засоби допомоги компаніям.

"Ми шукаємо рішення. Я знаю, що міністр внутрішніх справ проводить окреме засідання, уряд повинен прийняти рішення і дозволити нашим вантажівкам повернутися до Литви", – сказала Ругінене журналістам.

Водночас вона наголосила, що кордон з Білоруссю не відкриють.

Своєю чергою Служба охорони державного кордону запевняє, що литовські прикордонники пропускають громадян Литви, незалежно від того, яким транспортом вони приїжджають.

"Є чітка постанова уряду від 29 жовтня, в якій встановлені категорії осіб, які можуть перетинати кордон на Медінінкському КПП – для литовців немає ніяких обмежень. Не було жодного випадку, щоб розвернули вантажівку, якою керує громадянин Литви", – сказав речник прикордонної служби Гедрюс Мішутіс.

Водночас він визнав, що литовські водії можуть зіткнутися з труднощами в Білорусі, але сказав, що не може підтвердити той факт, що по той бік кордону знаходяться тисячі литовців.

"Можливо, тягачі і водії стикаються з проблемами на контролі в Білорусі і там застрягають, або щось відбувається з білоруськими службами. Правда, ми це коментувати не можемо, це стосується Білорусі… Не можемо ні заперечувати, ні підтверджувати кількість водіїв, які перебувають у Білорусі – це не в нашій компетенції", – сказав Мішутіс.

Нагадаємо, з 27 жовтня Литва оголосила про безстрокове закриття кордону з Білоруссю після системних порушень повітряного простору десятками метеозондів з Білорусі, що зірвало роботу литовських аеропортів.

Згодом вирішили, що кордон буде закритий до 30 листопада, після чого рішення переглянуть. Пункт пропуску "Шальчинінкай" буде закритий повністю, а через пункт "Медінінкай" буде здійснюватися пропуск окремих категорій, для яких зробили виняток (дипломатів, литовців, що повертаються додому, та членів їхніх родин, інших громадян країн ЄС і НАТО та членів родин тощо).

Очільник МЗС Литви заявив, що Вільнюс лишає за собою право зупинити транзит до і з російського Калінінграда після закриття