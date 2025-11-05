Премьер Литвы ищет решение для грузовиков, застрявших в Беларуси

Литовская национальная ассоциация автоперевозчиков LINAVA утверждает, что после закрытия границы в Беларуси застряли тысячи литовцев-водителей грузовиков, в ответ премьер Инга Ругинене уверяет, что правительство ищет решение.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Delfi.

По данным LINAVA, в Литву не могут въехать 2 тысячи тягачей и 3 тысячи полуприцепов, которыми управляют люди, имеющие право на возвращение в Литву.

Ассоциация во вторник повторно обратилась к Ругинене в связи со сложившейся ситуацией.

Автоперевозчики призывают правительство представить четкий план действий и принять меры, которые помогут обеспечить возвращение литовского транспорта и безопасность водителей, создать условия для возвращения полуприцепов и предусмотреть временные экономические и налоговые средства помощи компаниям.

"Мы ищем решение. Я знаю, что министр внутренних дел проводит отдельное заседание, правительство должно принять решение и позволить нашим грузовикам вернуться в Литву", – сказала Ругинене журналистам.

В то же время она подчеркнула, что границу с Беларусью не откроют.

В свою очередь Служба охраны государственной границы уверяет, что литовские пограничники пропускают граждан Литвы, независимо от того, каким транспортом они приезжают.

"Есть четкое постановление правительства от 29 октября, в котором установлены категории лиц, которые могут пересекать границу на Медининкском КПП – для литовцев нет никаких ограничений. Не было ни одного случая, чтобы развернули грузовик, которым управляет гражданин Литвы", – сказал представитель пограничной службы Гедрюс Мишутис.

В то же время он признал, что литовские водители могут столкнуться с трудностями в Беларуси, но сказал, что не может подтвердить тот факт, что по ту сторону границы находятся тысячи литовцев.

"Возможно, тягачи и водители сталкиваются с проблемами на контроле в Беларуси и там застревают, или что-то происходит с белорусскими службами. Правда, мы это комментировать не можем, это касается Беларуси... Не можем ни отрицать, ни подтверждать количество водителей, которые находятся в Беларуси – это не в нашей компетенции", – сказал Мишутис.

Напомним, с 27 октября Литва объявила о бессрочном закрытии границы с Беларусью после системных нарушений воздушного пространства десятками метеозондов из Беларуси, что сорвало работу литовских аэропортов.

Позже решили, что граница будет закрыта до 30 ноября, после чего решение пересмотрят. Пункт пропуска "Шальчининкай" будет закрыт полностью, а через пункт "Медининкай" будет осуществляться пропуск отдельных категорий, для которых сделали исключение (дипломатов, литовцев, возвращающихся домой, и членов их семей, других граждан стран ЕС и НАТО и членов семей и т.д.).

Глава МИД Литвы заявил, что Вильнюс оставляет за собой право остановить транзит в и из российского Калининграда после закрытия.