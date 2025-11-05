Совет нацбезопасности Бельгии собирается на экстренное заседание из-за инцидентов с дронами

Премьер-министр Бельгии Барт Де Вевер одобрил предложение министра внутренних дел и безопасности Бернара Кентена о созыве экстренного заседания Совета по нацбезопасности на фоне инцидентов с дронами.

Как сообщает "Европейская правда", заявление министра Кентена приводит Le Soir.

По словам главы МВД, заседание Совета по нацбезопасности состоится 5 или 6 ноября.

Кентен рассказал, что Национальный кризисный центр также внимательно следит за ситуацией в аэропортах Брюсселя и бельгийского города Льеж, где накануне заметили дроны.

Он подчеркнул, что безопасность пассажиров и персонала остается абсолютным приоритетом и что полиция и другие компетентные органы внимательно следят за ситуацией.

"Я считаю, что к этому вопросу следует отнестись серьезно. Спокойно и серьезно. После работы различных служб, которая продолжается сегодня утром координационным совещанием, необходимо подвести итоги на политическом уровне по ситуации, масштабы которой достаточно новы. Она не касается только Бельгии", – сказал министр.

В среду утром в аэропорту Брюсселя возобновились полеты. Всего в ночь со вторника на среду был отменен 41 рейс: 22 вылета и 19 прилетов. Кроме того, еще 24 рейса были перенаправлены в другие аэропорты.

Напомним, во вторник из-за неизвестных беспилотников приостановили работу аэропорты Брюсселя и Льежа.

В тот же день стало известно о дронах вблизи военно-воздушной базы Кляйне-Брогель на востоке Бельгии.