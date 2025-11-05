В Греции фермеры готовят марш на Афины, требуя госвыплат

Профсоюзы фермеров проведут акцию протеста в Афинах 11 ноября.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает Ekathimerini.

Фермеры приедут на своих тракторах, чтобы требовать немедленного возврата просроченных платежей от государственного агентства OPEKEPE, которое правительство в мае решило распустить из-за скандала с субсидиями ЕС.

Демонстрация начнется в полдень возле Министерства сельского развития, после чего участники отправятся в штаб-квартиру OPEKEPE.

Фермеры требуют немедленного урегулирования задержек с выплатами и компенсациями, которые, по их словам, создали серьезные финансовые трудности.

Они также призывают принять срочные меры для преодоления растущего кризиса в животноводстве из-за недавних вспышек оспы овец.

В июне ЕС наложил на Грецию штраф в размере 392 млн евро за нецелевое использование сельскохозяйственных субсидий в период с 2016 по 2023 год компанией OPEKEPE, которая управляет более 2 млрд евро ежегодной помощи ЕС для фермеров. Некоторые высокопоставленные чиновники OPEKEPE, в отношении которых прокуратура ЕС расследовала их вероятную роль в мошенничестве, отрицают свою вину.

Правительство заявило, что вскоре передаст полномочия OPEKEPE греческой государственной налоговой службе с целью повышения прозрачности.

Прокуроры ЕС передали дело на рассмотрение греческого парламента, единственного органа, который имеет право расследовать дела политиков.