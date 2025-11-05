Глава МИД Германии разозлил однопартийцев комментариями по ситуации в Сирии

Последнее заявление министра иностранных дел Германии Йоханна Вадефуля по ситуации в Сирии вызвало переполох в парламентской фракции правящего блока ХДС/ХСС.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает Die Welt.

На заседании фракции политик ХДС подтвердил свою оценку ситуации в стране и провел параллель между окончанием гражданской войны в Сирии и окончанием Второй мировой войны.

"Сирия выглядит хуже, чем Германия в 1945 году", – сказал Вадефуль на встрече во вторник. При этом он отверг обвинения в том, что он слишком чувствительно относится к ситуации. "Я не мягкотелый", – цитируют его слова участники встречи.

Тем не менее, Вадефуль, при поддержке канцлера Фридриха Мерца, попытался во время встречи развеять любые недоразумения относительно его высказываний. Канцлер похвалил министра за его поездку на Ближний Восток. Они заявили, что сирийские преступники должны быть депортированы как можно быстрее. Кроме того, ХДС и ХСС намерены сосредоточить особое внимание на возвращении трудоспособных сирийцев, которые сейчас не имеют работы в Германии. Во время встречи не произошло никаких серьезных дебатов.

Однако после нее возникло возмущение. Несколько участников встречи выразили свое раздражение из-за сравнения с "Германией 1945 года". Один из членов парламента назвал выступление Вадефуля перед парламентской группой "ужасным" и "катастрофическим". Поддержка министра иностранных дел в группе уменьшается. Неофициально некоторые члены парламента уже призывают к отставке Вадефуля.

В прошлый четверг Вадефуль посетил Харасту, разрушенный пригород Дамаска в Сирии. Он высказал предостережение относительно возможного возвращения сирийских беженцев из Германии, заявив, что в настоящее время это "возможно лишь в очень ограниченной степени", поскольку "большая часть инфраструктуры" в Сирии была разрушена. Относительно депортации преступников министр иностранных дел говорил об "очень мало исключительных случаев", в которых это также было бы возможным для Сирии.

Как сообщалось, Мерц пригласил временного президента Сирии в Германию для обсуждения депортаций.

Александер Тром, представитель фракции ХДС/ХСС по вопросам внутренней политики, призвал к быстрой депортации в Сирию, сосредоточившись в первую очередь на безработных и осужденных преступниках.