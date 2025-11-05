Президентка Молдови розповіла, як РФ прагне повернути свій вплив на країну

Молдовська президентка Мая Санду розповіла, що Росія прагне повернути свій вплив на Молдову через розміщення лояльних їй людей на ключових державних посадах в країні.

Заяву Санду наводить Omniapres, повідомляє "Європейська правда".

За словами президентки, зараз Росія "не може дотягнутися до Молдови", тому що Україна чинить опір.

"Але політичний і стратегічний ризик залишається високим. Москва прагне поставити лояльних людей у ключові інститути, які виконуватимуть директиви Кремля, а не діятимуть в інтересах наших громадян", – пояснила Санду.

Вона підкреслила, що такий вплив був уже помітний на попередніх виборах, коли Росія намагалася контролювати владу в Кишиневі, щоб використовувати Молдову проти України, Румунії та інших держав регіону.

У разі встановлення контролю з боку Москви країна може стати "сірою зоною", вразливою для відмивання грошей, корупційних схем і загроз безпеці на кордоні з Україною, попередила Санду.

Раніше головнокомандувач румунської армії Влад Георгіца заявив, що Румунія як близький союзник Молдови готова допомогти їй, якби країна зазнала агресії з боку Росії.

Водночас президент Румунії Нікушор Дан говорив, що не вірить у можливість нападу Росії на Молдову.