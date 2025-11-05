Президент Молдовы рассказала, как РФ стремится вернуть свое влияние на страну

Президент Молдовы Мая Санду рассказала, что Россия стремится вернуть свое влияние на Молдову путем размещения лояльных ей людей на ключевых государственных должностях в стране.

Заявление Санду приводит Omniapres, сообщает "Европейская правда".

По словам президента, сейчас Россия "не может дотянуться до Молдовы", потому что Украина оказывает сопротивление.

"Но политический и стратегический риск остается высоким. Москва стремится поставить лояльных людей в ключевые институты, которые будут выполнять директивы Кремля, а не действовать в интересах наших граждан", – пояснила Санду.

Она подчеркнула, что такое влияние было уже заметно на предыдущих выборах, когда Россия пыталась контролировать власть в Кишиневе, чтобы использовать Молдову против Украины, Румынии и других государств региона.

В случае установления контроля со стороны Москвы страна может стать "серой зоной", уязвимой для отмывания денег, коррупционных схем и угроз безопасности на границе с Украиной, предупредила Санду.

Ранее главнокомандующий румынской армией Влад Георгица заявил, что Румыния как близкий союзник Молдовы готова помочь ей, если страна подвергнется агрессии со стороны России.

В то же время президент Румынии Никушор Дан говорил, что не верит в возможность нападения России на Молдову.