Німецька поліція зупинила пару після сексу на швидкості 140 км/год

Німецька поліція була змушена втрутитись через сексуальну активність пари, яка їхала зі швидкістю 140 кілометрів на годину по автобану в Північному Рейні-Вестфалії.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє Spiegel.

За даними поліції Мюнстера, про "неправильну" їзду автомобіля повідомив випадковий свідок.

Згідно з повідомленнями, автомобіль неодноразово ледь не з'їжджав з дороги і зрештою з'їхав на узбіччя. Коли свідок наздогнав "Форд", він зрозумів причину незвичного водіння: водій і пасажирка займалися сексом.

Тоді він повідомив про це поліцію, яка врешті-решт змогла зупинити 37-річного водія та його 33-річну пасажирку на заправці в Мюнстері. Тепер 37-річному чоловікові загрожує кримінальна відповідальність за небезпечне втручання в дорожній рух.

Раніше цього року федеральний адміністративний суд у Лейпцигу підтримав застосування санкцій щодо старшого сержанта Бундесверу, який зайнявся сексом із дружиною товариша по службі.

Нагадаємо, у 2021 році Німеччина мусила вивести з місії НАТО в Литві взвод Бундесверу чисельністю близько 30 осіб через скандал із антисемітськими піснями, а також повідомлення про насильство і сексуальні домагання.