Немецкая полиция остановила пару после секса на скорости 140 км/ч

Немецкая полиция была вынуждена вмешаться из-за сексуальной активности пары, которая ехала со скоростью 140 километров в час по автобану в Северном Рейне-Вестфалии.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает Spiegel.

По данным полиции Мюнстера, о "неправильной" езде автомобиля сообщил случайный свидетель.

Согласно сообщениям, автомобиль неоднократно едва не съезжал с дороги и в конце концов съехал на обочину. Когда свидетель догнал "Форд", он понял причину необычного вождения: водитель и пассажирка занимались сексом.

Тогда он сообщил об этом в полицию, которая в конце концов смогла остановить 37-летнего водителя и его 33-летнюю пассажирку на заправке в Мюнстере. Теперь 37-летнему мужчине грозит уголовная ответственность за опасное вмешательство в дорожное движение.

Ранее в этом году федеральный административный суд в Лейпциге поддержал применение санкций в отношении старшего сержанта Бундесвера, который занялся сексом с женой сослуживца.

Напомним, в 2021 году Германия должна была вывести из миссии НАТО в Литве взвод Бундесвера численностью около 30 человек из-за скандала с антисемитскими песнями, а также сообщения о насилии и сексуальных домогательствах.