ЗМІ: у Франції затримали покупця скандальної секс-ляльки з платформи Shein

У Франції перехопили посилку із секс-лялькою у вигляді малолітньої дівчинки з платформи Shein, через яку компанії загрожує заборона в країні, та затримали покупця товару.

Про це повідомляє BFMTV з посиланням на джерела, пише "Європейська правда".

За кілька днів після публічного розголосу про те, що на платформі Shein продаються секс-ляльки в образі малолітніх дівчат, правоохоронні у Франції перехопили посилку з таким товаром, що прямувала до 56-річного чоловіка на півдні країни.

Про скандальний вміст посилки поліції повідомили на сортувальному центрі поштового сервісу, зрозумівши, що всередині.

Поліція вилучила посилку та прийшла з обшуком до замовника товару. Чоловік вже мав проблеми із законом через правопорушення сексуального характеру. Його затримали та конфіскували електронні пристрої.

За фактом замовлення посилки ведуть розслідування за "імпорт, спробу придбання чи володіння зображенням неповнолітнього порнографічного характеру".

Нагадаємо, скандал із Shein набрав обертів вихідними – після того, як французькі контролюючі органи помітили на платформі секс-ляльок в образі малолітніх дівчаток. В парламенті зажадали пояснень від компанії, а в уряді заявили, що це може призвести до заборони платформи.

Французька прокуратура у вівторок повідомила, що проводить розслідування щодо онлайн-платформ Shein, Temu, AliExpress та Wish у зв'язку з імовірним поширенням на їхніх торгових майданчиках контенту, що містить дитячу порнографію.