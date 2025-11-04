У Франції розслідують діяльність Shein за підозрою у поширенні дитячої порнографії

Французька прокуратура у вівторок повідомила, що проводить розслідування щодо онлайн-платформ Shein, Temu, AliExpress та Wish у зв'язку з імовірним поширенням на їхніх торгових майданчиках контенту, що містить дитячу порнографію.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Reuters.

Прокуратура Парижа заявила, що отримала скаргу від органу із захисту прав споживачів, відомого як DGCCRF, і передала справу до Національного управління у справах неповнолітніх для розслідування.

Розслідування проводиться за підозрою в поширенні доступних неповнолітнім повідомлень насильницького, порнографічного або принизливого характеру, що може призвести до тюремного ув'язнення на строк до трьох років і штрафу в розмірі 75 тисяч євро для причетних осіб, повідомила прокуратура.

Окремо Shein і AliExpress перебувають під слідством за підозрою в поширенні зображень неповнолітніх порнографічного характеру, що може призвести до п'яти років тюремного ув'язнення і штрафу в розмірі 75 тисяч євро.

Китайська компанія Shein у середу планує відкрити свій перший постійний магазин в універмазі BHV у центрі Парижа.

Але міністр фінансів Франції Ролан Лескюр погрожує заборонити бренд на всій території країни після того, як організація із захисту прав споживачів виявила на його торговому майданчику ляльки у вигляді дітей, що продаються як секс-іграшки.

Раніше Shein вже отримала у Франції штраф у 150 млн євро за неправомірне використання файлів cookie.

В Італії платформу Shein оштрафували на мільйон євро за введення покупців в оману щодо впливу його продукції на навколишнє середовище.