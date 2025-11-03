У Франції вимагають пояснень від платформи Shein через продаж секс-ляльок в образі дітей

У Франції вимагають пояснень платформи онлайн-торгівлі Shein після того, як у каталозі виявили секс-ляльок в образі малолітніх дітей, та навіть допустили її заборону.

Про це повідомляє BFMTV, пише "Європейська правда".

Доповідач комісії щодо контролю за імпортованою до Франції продукцією у складі парламентського комітету зі сталого розвитку заявив, що від представників платформи Shein вимагають протягом наступних 15 днів надати депутатам пояснення після скандалу з продажем на платформі секс-ляльок з дитячою зовнішністю.

Він заявив, що на цьому засіданні депутати хочуть "отримати чіткі відповіді щодо прозорості ланцюжків постачання Shein, її процедури внутрішнього контролю та заходи для виправлення ситуації, які було вжито після цього особливо кричущого інциденту".

Міністр економіки Ролан Лескюр заявив, що якщо подібне повториться, Shein може опинитися під забороною.

"Закон у цьому питанні дуже чіткий: якщо стаються неодноразові прецеденти, або заборонений товар не прибирають з продажу протягом 24 годин – уряд може вимагати цього", – сказав він.

Міністр додав, що щодо випадку вже ініціювали розслідування.

Shein давно критикували у Франції за "швидку моду" і товари сумнівної якості. Останній скандал набрав обертів вихідними – після того, як на платформі помітили секс-ляльок в образі малолітніх дівчаток.

Випадок набув особливого розголосу ще й через те, що 4 листопада Shein має відкрити у Парижі перший фізичний магазин у торговому центрі BHV.

Раніше Shein вже отримала у Франції штраф у 150 мільйонів євро за неправомірне використання файлів cookie.

В Італії платформу Shein оштрафували на мільйон євро за введення покупців в оману щодо впливу його продукції на навколишнє середовище.