СМИ: во Франции задержали покупателя скандальной секс-куклы с платформы Shein

Во Франции перехватили посылку с секс-куклой в виде малолетней девочки с платформы Shein, из-за которой компании грозит запрет в стране, и задержали покупателя товара.

Об этом сообщает BFMTV со ссылкой на источники, пишет "Европейская правда".

Через несколько дней после публичной огласки о том, что на платформе Shein продаются секс-куклы в образе малолетних девочек, правоохранительные во Франции перехватили посылку с таким товаром, которая направлялась к 56-летнему мужчине на юге страны.

О скандальном содержимом посылки полиции сообщили на сортировочном центре почтового сервиса, поняв, что внутри.

Полиция изъяла посылку и пришла с обыском к заказчику товара. Мужчина уже имел проблемы с законом из-за правонарушений сексуального характера. Его задержали и конфисковали электронные устройства.

По факту заказа посылки ведут расследование за "импорт, попытку приобретения или владение изображением несовершеннолетнего порнографического характера".

Напомним, скандал с Shein набрал обороты на выходных – после того как французские контролирующие органы заметили на платформе секс-кукол в образе малолетних девочек. В парламенте потребовали объяснений от компании, а в правительстве заявили, что это может привести к запрету платформы.

Французская прокуратура во вторник сообщила, что проводит расследование в отношении онлайн-платформ Shein, Temu, AliExpress и Wish в связи с вероятным распространением на их торговых площадках контента, содержащего детскую порнографию.