У Нідерландах лідер ультраправих хоче брати участь в переговорах про коаліцію

У Нідерландах лідер ультраправої Партії свободи (PVV) Герт Вілдерс був присутній на попередній зустрічі з приводу майбутніх переговорів про коаліції.

Вілдерс сказав переговірнику від партії-переможниці виборів D66 Воутеру Колмесу, що "ми б дуже хотіли взяти участь у наступній коаліції". Він зазначив, що PVV, як і D66, має 26 місць.

"Я думаю, що ми заслуговуємо на місце за цим столом", – заявив Вілдерс.

Багато партій заявили, що не хочуть працювати з PVV, але Вілдерс не здається. "Я вважаю, що нам повинні дати шанс, і якщо нас заблокують, ми будемо виступати проти уряду якомога енергійніше, щоб забезпечити його якнайшвидшу відставку", – пригрозив він.

Сам Вілдерс не хоче заздалегідь виключати когось як партнера по коаліції, але за умови, що буде обговорюватися "сильна політика притулку та міграції". Він додає, що його партія може забезпечити коаліцію більшості, і він не бачить, як це станеться без його партії.

"Виключати без переговорів – це дійсно не демократично", – вважає він.

Нагадаємо, перші місця на виборах минулого тижня посіли ліберальна D66 і ультраправа Партія свободи, але через невелику різницю певний час не було ясно, хто отримає першу можливість сформувати уряд.

Нині ж відомо, що обидві партії отримають по 26 місць у нижній палаті парламенту Нідерландів, але D66 як формальний переможець виборів отримує право очолити переговори про формування уряду.

3 листопада очільник ультраправої Партії свободи Нідерландів (PVV) Герт Вілдерс визнав поразку на парламентських виборах і привітав з перемогою ліберальну партію "Демократія 66" (D66).

