В Нидерландах лидер ультраправых хочет участвовать в переговорах о коалиции

В Нидерландах лидер ультраправой Партии свободы (PVV) Герт Вилдерс присутствовал на предварительной встрече по поводу будущих переговоров о коалиции.

Вилдерс сказал переговорщику от партии-победительницы выборов D66 Воутеру Колмесу, что "мы бы очень хотели принять участие в следующей коалиции". Он отметил, что PVV, как и D66, имеет 26 мест.

"Я думаю, что мы заслуживаем место за этим столом", – заявил Вилдерс.

Многие партии заявили, что не хотят работать с PVV, но Вилдерс не сдается. "Я считаю, что нам должны дать шанс, и если нас заблокируют, мы будем выступать против правительства как можно энергичнее, чтобы обеспечить его скорейшую отставку", – пригрозил он.

Сам Вилдерс не хочет заранее исключать кого-то как партнера по коалиции, но при условии, что будет обсуждаться "сильная политика убежища и миграции". Он добавляет, что его партия может обеспечить коалицию большинства, и он не видит, как это произойдет без его партии.

"Исключать без переговоров – это действительно недемократично", – считает он.

Напомним, первые места на выборах на прошлой неделе заняли либеральная D66 и ультраправая Партия свободы, но из-за небольшой разницы некоторое время не было ясно, кто получит первую возможность сформировать правительство.

Сейчас же известно, что обе партии получат по 26 мест в нижней палате парламента Нидерландов, но D66 как формальный победитель выборов получает право возглавить переговоры о формировании правительства.

3 ноября глава ультраправой Партии свободы Нидерландов (PVV) Герт Вилдерс признал поражение на парламентских выборах и поздравил с победой либеральную партию "Демократия 66" (D66).

