Во Франции водитель въехал в пешеходную зону, пострадали 10 человек

На острове Олерон у атлантического побережья Франции водитель направил автомобиль на пешеходов и велосипедистов, в результате чего 10 человек пострадали.

Об этом сообщает BFMTV, пишет "Европейская правда".

Инцидент произошел утром 5 ноября на острове Олерон, который расположен у атлантического побережья страны между Бордо и Нантом.

Водитель легкового авто, как считают, умышленно направил транспортное средство на пешеходов и велосипедистов. В результате наезда пострадали 10 человек, из них часть имеют угрожающие жизни травмы.

Мужчину, совершившего наезд, задержали. Другие обстоятельства событий пока неизвестны.

Подобный инцидент во Франции произошел также в конце августа.

В Германии недавно начался судебный процесс над водителем, который в марте 2025 года въехал в толпу в центре Мангейма и вызвал гибель двух человек.