В ЕС надеются, что "разрушительный" отчет Еврокомиссии отрезвит Грузию

Посол ЕС в Грузии Павел Герчинский заявил, что представленный Еврокомиссией отчет о расширении с критической оценкой Грузии должен стать отрезвляющим сигналом для властей страны.

Заявление посла ЕС приводит Sova, информирует "Европейская правда".

Герчинский напомнил, что расширение ЕС базируется на добровольных заявках стран, желающих присоединиться. И только после этого сам Евросоюз должен принять решение по заявке.

"Мы, ЕС, уже приняли решение. В декабре 2023 года, в один из самых счастливых дней моей профессиональной карьеры – Грузия получила статус кандидата. То, что происходит после того момента, в последние два года, является серьезным отступлением от основополагающих принципов, необходимых для членства в ЕС", – отметил он.

Посол подчеркнул, что отчет Еврокомиссии четко демонстрирует откат Грузии в сфере демократии и прав человека, "а также в отношении принципов, на которых основан сам ЕС".

По словам Герчинского, если Грузия серьезно настроена на вступление в ЕС, то нужно изменить курс.

"Вам нужно вернуться к траектории членства в ЕС... Надеюсь, так и будет. Этот очень строгий, разрушительный отчет должен стать трезвым сигналом. Пожалуйста, вернитесь к процессу европейской интеграции", – резюмировал он.

Напомним, Грузию больше всего среди других стран-кандидатов критиковали в представленном Еврокомиссией пакете отчетов о расширении. Еврокомиссар по вопросам расширения Марта Кос заявила, что в настоящее время Грузия является страной-кандидатом на членство в ЕС "только по названию".

В ответ грузинский МИД заявил, что доклад ЕК используется для "озвучивания необоснованных негативных оценок в отношении Грузии и для дальнейших политических спекуляций".

