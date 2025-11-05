У Німеччині схвалили пакет заходів для зменшення бюрократичного тиску на бізнес

Німецький уряд погодив пакет заходів, спрямованих на зменшення бюрократичного навантаження на бізнес, у сподіванні стимулювати економічне зростання.

Про це повідомляє dpa, пише "Європейська правда".

5 листопада уряд Німеччини затвердив вісім різних пропозицій, внесених різними міністерствами, що спрямовані на зменшення бюрократичних проблем для бізнесу. Йдеться про скасування деяких звітних процедур у низці сфер та цифровізації угод про придбання майна.

Окрім того, узгодили близько 50 пунктів для нових змін, які планують внести у наступні місяці.

За орієнтовними оцінками, ці заходи дозволять заощадити щонайменш 100 млн євро.

Міністр з цифровізації Карстен Вільдбергер заявив, що плани уряду у цьому напрямку перевершують "все, що Німеччина бачила останні багато років".

Уряд Фрідріха Мерца ставив за мету скоротити витрати промисловості, пов’язані з бюрократичним ярмом, на 25% – у сподіванні "дати нове дихання" німецькій економіці, яка не демонструє відчутного зростання вже два роки поспіль.

Нагадаємо, Мерц ділився, що використовує штучний інтелект у своїй роботі, зокрема для розробки законодавства.

Останні опитування демонстрували, що рейтинг популярності канцлера Німеччини упав до мінімуму.