У Німеччині схвалили пакет заходів для зменшення бюрократичного тиску на бізнес

Новини — Середа, 5 листопада 2025, 14:28 — Марія Ємець

Німецький уряд погодив пакет заходів, спрямованих на зменшення бюрократичного навантаження на бізнес, у сподіванні стимулювати економічне зростання. 

Про це повідомляє dpa, пише "Європейська правда". 

5 листопада уряд Німеччини затвердив вісім різних пропозицій, внесених різними міністерствами, що спрямовані на зменшення бюрократичних проблем для бізнесу. Йдеться про скасування деяких звітних процедур у низці сфер та цифровізації угод про придбання майна. 

Окрім того, узгодили близько 50 пунктів для нових змін, які планують внести у наступні місяці. 

За орієнтовними оцінками, ці заходи дозволять заощадити щонайменш 100 млн євро. 

Міністр з цифровізації Карстен Вільдбергер заявив, що плани уряду у цьому напрямку перевершують "все, що Німеччина бачила останні багато років". 

Уряд Фрідріха Мерца ставив за мету скоротити витрати промисловості, пов’язані з бюрократичним ярмом, на 25% – у сподіванні "дати нове дихання" німецькій економіці, яка не демонструє відчутного зростання вже два роки поспіль. 

Нагадаємо, Мерц ділився, що використовує штучний інтелект у своїй роботі, зокрема для розробки законодавства.

Останні опитування демонстрували, що рейтинг популярності канцлера Німеччини упав до мінімуму.

