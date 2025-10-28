Рейтинг популярності канцлера Німеччини упав до мінімуму

На тлі останніх дискусій щодо висловлювання канцлера Німеччини Фрідріха Мерца про мігрантів у містах його популярність серед співгромадян впала до рекордно низького рівня.

Як пише "Європейська правда", про це свідчить опитування Trendbarometer для телеканалів RTL/n-tv.

Лише 25% респондентів сказали, що задоволені роботою глави федерального уряду Німеччини – на два пункти менше, ніж минулого тижня. Це найнижчий показник з початку роботи уряду Мерца у травні 2025 року.

Водночас частка незадоволених підскочила на три пункти, до 72% – це також рекордний рівень з початку роботи уряду, зазначає n-tv.

Лише серед виборців правоцентристського блоку Мерца ХДС/ХСС більшість у 72% задоволена його роботою, незадоволені – 28%. Серед виборців партнера блоку по коаліції, Соціал-демократичної партії, лише 27% задоволені роботою Мерца і 72% – незадоволені.

Серед виборців опозиційних партій – "Зелених", Лівої партії та "Альтернативи для Німеччини" – частка незадоволених становить від 85 до 97%.

На рейтинг Мерца вплинули не лише його суперечливі заяви про міський ландшафт і мігрантів у Німеччині, а й падіння економічних очікувань. Частка тих, хто очікує погіршення економічних умов у Німеччині, зросла на 5 пунктів – до 66%.

Нагадаємо, останні опитування показують, що ультраправа "Альтернатива для Німеччини" очолює рейтинг симпатій німецьких виборців.

Натомість консервативний блок ХДС/ХСС, який входить до федеральної коаліції, показав один із найгірших результатів за останні роки.