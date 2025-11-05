В Германии одобрили пакет мер для уменьшения бюрократического давления на бизнес

Немецкое правительство согласовало пакет мер, направленных на уменьшение бюрократической нагрузки на бизнес, в надежде стимулировать экономический рост.

Об этом сообщает dpa, пишет "Европейская правда".

5 ноября правительство Германии утвердило восемь различных предложений, внесенных разными министерствами, направленных на уменьшение бюрократических проблем для бизнеса. Речь идет об отмене некоторых отчетных процедур в ряде сфер и цифровизации сделок по приобретению имущества.

Кроме того, согласовали около 50 пунктов для новых изменений, которые планируют внести в следующие месяцы.

По ориентировочным оценкам, эти меры позволят сэкономить не менее 100 млн евро.

Министр по цифровизации Карстен Вильдбергер заявил, что планы правительства в этом направлении превосходят "все, что Германия видела за последние многие годы".

Правительство Фридриха Мерца ставило целью сократить расходы промышленности, связанные с бюрократическим ярмом, на 25% – в надежде "дать новое дыхание" немецкой экономике, которая не демонстрирует ощутимого роста уже два года подряд.

Напомним, Мерц делился, что использует искусственный интеллект в своей работе, в частности для разработки законодательства.

Последние опросы показали, что рейтинг популярности канцлера Германии упал до минимума.