Європарламент закличе до санкцій проти Угорщини, на 24-27 листопада готується резолюція

Комітет Європарламенту з громадянських свобод 5 листопада ухвалив другий проміжний звіт щодо процедури за статтею 7, ініційованої Європарламентом ще у 2018 році щодо Угорщини через кризу верховенства права та систематичні порушення цінностей ЄС.

Про це повідомляє кореспондентка "Європейської правди" з Брюсселя.

У Європарламенті ухвалили черговий звіт з критикою Угорщини за порушення європейських цінностей.

Критичний для Угорщини звіт обговорять під час пленарного засідання Європейського парламенту у Страсбурзі 24-27 листопада. Обговорення заплановане на понеділок, 24 листопада, на цій же сесії проголосують за відповідну резолюцію на основі звіту.

Згідно з проєктом резолюції, який є у розпорядженні "Європейської правди", депутати Європарламенту хочуть закликати Раду ЄС запровадити санкції проти Угорщини, а Європейську комісію – вдатися до нових юридичних механізмів тиску.

"Європарламент... висловлює глибокий жаль з приводу того, що відсутність рішучих дій з боку Комісії та Ради сприяла занепаду демократії, верховенства права та основних прав в Угорщині", – йдеться в документі.

У тексті наголошується, що ситуація в Угорщині, яка "становить загрозу для всіх цінностей Євросоюзу та його правопорядку", продовжує погіршуватися.

Євродепутати знову нагадали, що Угорщина вже не є демократією, а перетворилася на "гібридний режим електоральної автократії", і закликали Раду ЄС до активації проти Угорщини процедури за статтею 7(2) Договору про Європейський Союз.

Депутати також звернули увагу на нещодавній висновок генеральної адвокатки Суду ЄС Тамари Чапети, яка підтвердила, що провадження щодо порушень європейських цінностей державою можуть бути ініційовані "у випадках, коли заперечення цінності є першопричиною інших порушень права ЄС".

Відповідно, якщо резолюцію ухвалять, Європарламент може закликати Єврокомісію ініціювати позов проти Угорщини до Суду ЄС, якщо вказана юридична можливість буде підтверджена.

Як повідомляла "Європейська правда", Рада ЄС 27 травня 2025 року провела чергові слухання щодо Угорщини в рамках процедури за статтею 7, ініційованої аргументованою пропозицією Європейського парламенту у вересні 2018 року, але не затвердила жодного рішення.

Стаття 7 Договору про Європейський Союз дозволяє призупинити дію певних прав держави-члена, зокрема, права голосу, якщо відбувається серйозне і постійне порушення державою-членом засадничих цінностей ЄС.

Після того, як у травні 2024 року Брюссель закрив аналогічну справу проти Польщі, Угорщина наразі є єдиною державою ЄС, проти якої запущено санкційну процедуру, згідно зі статтею 7 договору про ЄС.

