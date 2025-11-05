Европарламент призовёт к санкциям против Венгрии, на 24-27 ноября готовится резолюция

Комитет Европарламента по гражданским свободам 5 ноября утвердил второй промежуточный отчёт по процедуре в соответствии со статьёй 7, инициированной Европарламентом ещё в 2018 году в отношении Венгрии из-за кризиса верховенства права и систематических нарушений ценностей ЕС.

Об этом сообщает корреспондентка "Европейской правды" из Брюсселя.

В Европарламенте утвердили отчёт с критикой Венгрии за нарушение европейских ценностей.

Критический для Венгрии отчёт обсудят во время пленарного заседания Европейского парламента в Страсбурге 24 ноября.

На этой же сессии проголосуют за соответствующую резолюцию на основе отчёта.

Согласно проекту резолюции, который находится в распоряжении "Европейской правды", в документе депутаты Европарламента намерены призвать Совет ЕС ввести санкции против Венгрии, а Европейскую комиссию – прибегнуть к новым юридическим механизмам давления.

"Европарламент... выражает глубокое сожаление по поводу того, что отсутствие решительных действий со стороны Комиссии и Совета способствовало упадку демократии, верховенства права и основных прав в Венгрии", – говорится в документе.

В тексте доклада подчёркивается, что ситуация в Венгрии, "представляющая угрозу для всех ценностей Европейского союза и его правопорядка", продолжает ухудшаться.

Евродепутаты вновь напомнили, что Венгрия уже не является демократией, а превратилась в "гибридный режим электоральной автократии", и призвали Совет ЕС активировать против Венгрии процедуру по статье 7(2) Договора о Европейском союзе.

Депутаты также обратили внимание на недавнее заключение генерального адвоката Суда ЕС Тамары Чапеты, подтвердившей, что производство по делам о нарушении европейских ценностей государством может быть инициировано "в случаях, когда отрицание ценности является первопричиной других нарушений права ЕС".

Соответственно, Европарламент может призвать Еврокомиссию инициировать иск против Венгрии в Суд ЕС, если указанная юридическая возможность будет подтверждена.

Как сообщала "Европейская правда", Совет ЕС 27 мая 2025 года провёл очередные слушания по Венгрии в рамках процедуры по статье 7, инициированной мотивированным предложением Европейского парламента в сентябре 2018 года, но не утвердил никакого решения.

Статья 7 Договора о Европейском союзе позволяет приостановить действие определённых прав государства-члена, в частности, права голоса, если имеет место серьёзное и постоянное нарушение государством-членом основополагающих ценностей ЕС.

После того как в мае 2024 года Брюссель закрыл аналогичное дело против Польши, Венгрия сейчас является единственным государством ЕС, против которого запущена санкционная процедура, согласно статье 7 договора о ЕС.

В апреле 2025 года министр иностранных дел Эстонии Маргус Тсахкна говорил, что в Европейском Союзе приближаются к лишению Венгрии права голоса в Совете ЕС из-за блокирования ею решений по России.

Детали применения статьи 7 читайте в архивной статье "ЕвроПравды" "Наказание для Венгрии".

