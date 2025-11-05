Латвія передасть Україні ще 21 бронетранспортер Patria

Латвія передасть Україні 21 бронетранспортер Patria 6x6 вітчизняного виробництва.

Про це повідомило Міністерство оборони країни, пише "Європейська правда".

У середу, 5 листопада, міністр оборони Латвії Андріс Спрудс приймає міністра оборони Дениса Шмигаля, який прибув до Латвії для обговорення питань співпраці між двома країнами в галузі оборони.

Наступного дня Шмигаль отримає останню партію латвійських бронетранспортерів Patria 6x6 на військовій базі в Адажі.

"Пожертва бронетранспортерів латвійського виробництва є значною підтримкою для захисників України та можливістю перевірити міцність і можливості латвійських броньованих машин в реальних бойових умовах", – підкреслив Спрудс.

Як зазначається, Збройні Сили України також отримають запасні частини, спеціальні ремонтні інструменти та обладнання, необхідні для обслуговування бронетранспортерів, а також мобільну ремонтну майстерню контейнерного типу та документацію з технічного обслуговування.

Також будуть поставлені ремонтні комплекти для усунення бойових пошкоджень бронетранспортерів.

У вересні Латвія поінформувала про передачу Збройним силам України чергової партії бронетранспортерів Patria 6x6 латвійського виробництва та іншого військового обладнання.

У квітні Латвія, яка є співголовою так званої "коаліції дронів" у рамках Контактної групи з оборони України разом з Британією, повідомила про відправлення Україні 1500 безпілотників.