Латвия передаст Украине еще 21 бронетранспортер Patria

Латвия передаст Украине 21 бронетранспортер Patria 6x6 отечественного производства.

Об этом сообщило Министерство обороны страны, пишет "Европейская правда".

В среду, 5 ноября, министр обороны Латвии Андрис Спрудс принимает министра обороны Дениса Шмыгаля, который прибыл в Латвию для обсуждения вопросов сотрудничества между двумя странами в области обороны.

На следующий день Шмыгаль получит последнюю партию латвийских бронетранспортеров Patria 6x6 на военной базе в Адажи.

"Пожертвование бронетранспортеров латвийского производства является значительной поддержкой для защитников Украины и возможностью проверить прочность и возможности латвийских бронированных машин в реальных боевых условиях", – подчеркнул Спрудс.

Как отмечается, Вооруженные Силы Украины также получат запасные части, специальные ремонтные инструменты и оборудование, необходимые для обслуживания бронетранспортеров, а также мобильную ремонтную мастерскую контейнерного типа и документацию по техническому обслуживанию.

Также будут поставлены ремонтные комплекты для устранения боевых повреждений бронетранспортеров.

В сентябре Латвия проинформировала о передаче Вооруженным силам Украины очередной партии бронетранспортеров Patria 6x6 латвийского производства и другого военного оборудования.

В апреле Латвия, которая является сопредседателем так называемой "коалиции дронов" в рамках Контактной группы по обороне Украины вместе с Британией, сообщила об отправке Украине 1500 беспилотников.