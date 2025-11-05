Ультралевая немецкая партия "Альянс Сары Вагенкнехт" определилась с новым названием, которое должны официально утвердить на съезде в начале декабря.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Welt.

Руководство Альянса решило вынести на голосование рядовых партийцев название "Альянс за социальную справедливость и экономическое благоразумие".

На немецком языке и нынешнее, и будущее названия имеют одинаковое сокращение – BSW. Окончательное решение будет принято на съезде партии в Магдебурге в начале декабря.

Изменение названия частично связано с критикой в сторону Вагенкнехт, которую обвиняли в чрезмерной персонализации политсилы. Она говорила, что название "Альянс Сары Вагенкнехт" является временным и призвано увеличить узнаваемость партии.

56-летняя Сара Вагенкнехт основала собственную партию после разрыва с "Левыми" в 2024 году. Новая партия преуспела на выборах в Европарламент и в земельные парламенты Восточной Германии, но не смогла преодолеть пятипроцентный барьер на выборах в Бундестаг в феврале 2025 года.

Лидера леворадикального Альянса Сары Вагенкнехт из-за неоднократных пророссийских заявлений называют немецкой "подругой Путина".

Ранее Вагенкнехт требовала снять с повестки дня перспективу членства Украины в НАТО. Еще она призвала устроить в Германии референдум относительно перспективы предоставления Украине крылатых ракет Taurus.

По данным СМИ, соратники Вагенкнехт опасаются, что она планирует отойти от руководства политсилой.