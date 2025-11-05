Рютте применшив рішення США скоротити військову присутність у Румунії

Генеральний секретар НАТО Марк Рютте в середу сказав, що оголошення США про виведення частини військ, розгорнутих у Румунії, "не є чимось незвичайним".

Як пише "Європейська правда" з посиланням на Europa Press, про це він сказав на пресконференції під час візиту до Бухареста в середу.

За словами Рютте, перегляд США своєї присутності в Європі "не є чимось незвичайним" і, незважаючи на оголошені зміни, Вашингтон залишає розгорнутими більше сил, ніж до 2022 року.

"Це відбувається постійно. Я справді вважаю, що ми надаємо цьому занадто великого значення. Сполучені Штати мають значну присутність в Європі. І ця присутність є", – додав він.

Генсек НАТО додав, що Альянс готовий мобілізуватись у разі будь-якого нападу на союзника.

"Якщо ця країна (Румунія. – Ред.) буде атакована, на допомогу їй прийде ще 31 країна", – сказав Рютте.

Минулого тижня Міністерство оборони Румунії підтвердило інформацію, що раніше з’явилася у ЗМІ, про те, що США скорочують чисельність своїх військ, які були дислоковані в Європі.

Командування армії США у Європі та Африці підтвердило плани передислокувати частину військового контингенту з європейських країн, сказавши, що про виведення військ не йдеться.