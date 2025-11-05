Рютте преуменьшил решение США сократить военное присутствие в Румынии

Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте в среду сказал, что объявление США о выводе части войск, развернутых в Румынии, "не является чем-то необычным".

Как пишет "Европейская правда" со ссылкой на Europa Press, об этом он сказал на пресс-конференции во время визита в Бухарест в среду.

По словам Рютте, пересмотр США своего присутствия в Европе "не является чем-то необычным" и, несмотря на объявленные изменения, Вашингтон оставляет развернутыми больше сил, чем до 2022 года.

"Это происходит постоянно. Я действительно считаю, что мы придаем этому слишком большое значение. Соединенные Штаты имеют значительное присутствие в Европе. И это присутствие есть", – добавил он.

Генсек НАТО добавил, что Альянс готов мобилизоваться в случае любого нападения на союзника.

"Если эта страна (Румыния. – Ред.) будет атакована, на помощь ей придут еще 31 страна", – сказал Рютте.

На прошлой неделе Министерство обороны Румынии подтвердило ранее появившуюся в СМИ информацию о том, что США сокращают численность своих войск, дислоцированных в Европе.

Командование армии США в Европе и Африке подтвердило планы передислокации части военного контингента из европейских стран, заявив, что о выводе войск речи не идет.