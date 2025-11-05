У Данії розпочав роботу новий посол США

Новий посол США в Данії, співзасновник PayPal і давній друг американського мільярдера Ілона Маска, вступив на посаду в середу, 5 листопада.

Про це пише Reuters, передає "Європейська правда".

Кеннет Гавері, який раніше обіймав посаду посла США в Швеції, вручив свої вірчі грамоти королю Данії Фредеріку X у палаці в Копенгагені разом з новими послами з семи інших країн.

У короткій розмові з журналістами Гавері зазначив, що серед його пріоритетів – зміцнення оборонного співробітництва та торговельних зв'язків, а також співпраця з Данією з питань безпеки в Арктиці.

"Я також з нетерпінням чекаю на зустріч з людьми та знайомство з культурою королівства, а також на подорожі, включно з Фарерськими островами та Гренландією", – сказав він.

Варто зауважити, що з моменту вступу на посаду Трампом, відносини між Данією та США стали напруженими. Це сталося на тлі того, що Трамп висловив своє бажання захопити Гренландію, багату на ресурси данську територію в Арктиці, посилаючись на "міркування безпеки".

І Данія, і Гренландія наполягають, що острів не продається і що він сам вирішуватиме своє майбутнє.

Читайте більше про те, як Данія реагує на погрози Дональда Трампа забрати Гренландію.