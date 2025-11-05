В Дании приступил к работе новый посол США

Новый посол США в Дании, соучредитель PayPal и давний друг американского миллиардера Илона Маска, вступил в должность в среду, 5 ноября.

Об этом пишет Reuters, передает "Европейская правда".

Кеннет Хавери, который ранее занимал пост посла США в Швеции, вручил свои верительные грамоты королю Дании Фредерику X во дворце в Копенгагене вместе с новыми послами из семи других стран.

В короткой беседе с журналистами Хавери отметил, что среди его приоритетов – укрепление оборонного сотрудничества и торговых связей, а также сотрудничество с Данией по вопросам безопасности в Арктике.

"Я также с нетерпением жду встречи с людьми и знакомства с культурой королевства, а также путешествий, включая Фарерские острова и Гренландию", – сказал он.

Стоит заметить, что с момента вступления в должность Трампом, отношения между Данией и США стали напряженными. Это произошло на фоне того, что Трамп выразил свое желание захватить Гренландию, богатую ресурсами датскую территорию в Арктике, сославшись на "соображения безопасности".

И Дания, и Гренландия настаивают, что остров не продается и что он сам будет принимать решения о своем будущем.

Читайте больше о том, как Дания реагирует на угрозы Дональда Трампа забрать Гренландию.