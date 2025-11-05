Литва допоможе Україні із газопостачанням взимку

Президент Володимир Зеленський заявив, що його литовський візаві Гітанас Науседа запропонував Україні підтримку щодо газу напередодні зими.

Про це він написав у соцмережах, передає "Європейська правда".

У середу, 5 листопада, Зеленський провів телефонну розмову із Науседою. У ній вони обговорили потребу України в енергетичній підтримці напередодні зими.

"Литва знову готова нам допомогти. Гітанас запропонував підтримку щодо газу. Дякую за це. Домовилися, що наші команди працюватимуть", – поділився український президент.

Під час розмови вони обговорили можливі загрози для Литви з Білорусі через гібридні атаки міграційними хвилями та повітряними об’єктами.

"Я запропонував нашу допомогу. Будемо працювати, щоб було більше безпеки в нашому регіоні й у дружній Литві", – акцентував Зеленський.

Також президенти Литви та України узгодили позиції в дипломатії та скоординували заходи на найближчий час.

Зазначимо, наприкінці жовтня спікер Сейму Литви Юозас Олекас розповів, що його країна може надати додаткову допомогу для відновлення Трипільскої ТЕС, а також розглядає можливість використання LNG-терміналу в Клайпеді для постачання газу в Україну.

Також Литва передала чергову ноту протесту тимчасовому повіреному Росії через продовження масованих обстрілів України.