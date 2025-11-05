Литва поможет Украине с газоснабжением зимой

Президент Владимир Зеленский заявил, что его литовский визави Гитанас Науседа предложил Украине поддержку по газу в преддверии зимы.

Об этом он написал в соцсетях, передает "Европейская правда".

В среду, 5 ноября, Зеленский провел телефонный разговор с Науседой. В нем они обсудили потребность Украины в энергетической поддержке в преддверии зимы.

"Литва снова готова нам помочь. Гитанас предложил поддержку по газу. Спасибо за это. Договорились, что наши команды будут работать", – поделился украинский президент.

Во время разговора они обсудили возможные угрозы для Литвы со стороны Беларуси из-за гибридных атак миграционными волнами и воздушными объектами.

"Я предложил нашу помощь. Будем работать, чтобы было больше безопасности в нашем регионе и в дружественной Литве", – подчеркнул Зеленский.

Также президенты Литвы и Украины согласовали позиции в дипломатии и скоординировали меры на ближайшее время.

Отметим, в конце октября спикер Сейма Литвы Юозас Олекас рассказал, что его страна может оказать дополнительную помощь для восстановления Трипольской ТЭС, а также рассматривает возможность использования LNG-терминала в Клайпеде для поставок газа в Украину.

Также Литва передала очередную ноту протеста временному поверенному России из-за продолжения массированных обстрелов Украины.