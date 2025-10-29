У Сеймі Литви розповіли про варіанти енергетичної підтримки України

Спікер Сейму Литви Юозас Олекас розповів, що його країна може надати додаткову допомогу для відновлення Трипільскої ТЕС, а також розглядає можливість використання LNG-терміналу в Клайпеді для постачання газу в Україну.

Про це він розказав в інтерв’ю "Укрінформу", пише "Європейська правда".

За словами спікера, з литовського боку існує дуже тісна співпраця між українським і литовським міністрами енергетики, які прагнуть залучити не лише державний сектор, а й приватний для підтримки України.

Олекас повідомив, що в рамках свого візиту до України він відвідав Трипільску ТЕС, яка серйозно постраждала від обстрілів РФ.

"Частину допомоги з відновлення (цієї ТЕС. – Ред.) вже надали різні литовські компанії, і ведуться зусилля, щоб залучити інших для відбудови або реконструкції станції", – сказав політик.

Крім того, обговорюється можливість використання литовського LNG-терміналу в Клайпеді для постачання зрідженого газу в Україну.

"Ця тема обговорювалася в офісі прем’єр-міністра з міністром енергетики, де ми шукали способи покращити або використати цю можливість. Одним із варіантів є литовський LNG-термінал у Клайпеді для постачання зрідженого газу через Литву в Україну, адже забезпечення газом наразі є одним із ключових питань для України", – сказав спікер.

Нагадаємо, 28 жовтня Юозас Олекас вперше на цій посаді прибув з візитом в Україну та зустрівся з президентом Володимиром Зеленським.

МЗС Литви 28 жовтня передало чергову ноту протесту тимчасовому повіреному Росії через продовження масових обстрілів України.