Зеленський та Вучич поговорили про євроінтеграцію країн
Президент Володимир Зеленський обговорив зі своїм сербським візаві Александром Вучичем євроінтеграцію України та Сербії.
Про це він повідомив у соцмережах, пише "Європейська правда".
Ввечері у середу, 5 листопада, Зеленський та Вучич провели телефонну розмову.
Під час неї вони "предметно обговорили європейську інтеграцію наших країн".
"Є речі, у яких можемо допомогти одне одному", – сказав Зеленський.
Також Зеленський та Вучич говорили про можливості для співпраці у сфері регіональної безпеки.
"Наші країни однаково в цьому зацікавлені, будемо працювати", – акцентував він.
Окремо президенти обговорили міжнародну адженду на найближчий час, а також домовилися підтримувати контакт і координуватися надалі.
Нагадаємо, президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн нещодавно нагадала Сербії про необхідність синхронізації зовнішньої політики, включно з санкціями проти Росії, задля вступу до ЄС.
Також, як писали, у звіті Єврокомісії про розширення йдеться, що Україна демонструє прогрес у здійсненні ключових реформ на шляху до вступу до ЄС, незважаючи на війну з Росією.
Радимо детальніше ознайомитися зі деталями звіту у матеріалі "ЄвроПравди": Україну попередили, але не покарали. Як ЄС оцінив реформи та чого чекає від Києва.