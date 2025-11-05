Ukraine 1st Прогресивний захід
Зеленський та Вучич поговорили про євроінтеграцію країн

Новини — Середа, 5 листопада 2025, 18:15 — Уляна Кричковська

Президент Володимир Зеленський обговорив зі своїм сербським візаві Александром Вучичем євроінтеграцію України та Сербії.

Про це він повідомив у соцмережах, пише "Європейська правда".

Ввечері у середу, 5 листопада, Зеленський та Вучич провели телефонну розмову.

Під час неї вони "предметно обговорили європейську інтеграцію наших країн". 

"Є речі, у яких можемо допомогти одне одному", – сказав Зеленський. 

Також Зеленський та Вучич говорили про можливості для співпраці у сфері регіональної безпеки. 

"Наші країни однаково в цьому зацікавлені, будемо працювати", – акцентував він.

Окремо президенти обговорили міжнародну адженду на найближчий час, а також домовилися підтримувати контакт і координуватися надалі.

Нагадаємо, президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн нещодавно нагадала Сербії про необхідність синхронізації зовнішньої політики, включно з санкціями проти Росії, задля вступу до ЄС.

Також, як писали, у звіті Єврокомісії про розширення йдеться, що Україна демонструє прогрес у здійсненні ключових реформ на шляху до вступу до ЄС, незважаючи на війну з Росією.

Радимо детальніше ознайомитися зі деталями звіту у матеріалі "ЄвроПравди": Україну попередили, але не покарали. Як ЄС оцінив реформи та чого чекає від Києва.

