Зеленский и Вучич обсудили евроинтеграцию стран
Президент Владимир Зеленский обсудил со своим сербским визави Александром Вучичем евроинтеграцию Украины и Сербии.
Об этом он сообщил в соцсетях, пишет "Европейская правда".
Вечером в среду, 5 ноября, Зеленский и Вучич провели телефонный разговор.
Во время него они "предметно обсудили европейскую интеграцию наших стран".
"Есть вещи, в которых мы можем помочь друг другу", – сказал Зеленский.
Также Зеленский и Вучич говорили о возможностях для сотрудничества в сфере региональной безопасности.
"Наши страны одинаково в этом заинтересованы, будем работать", – подчеркнул он.
Отдельно президенты обсудили международную повестку на ближайшее время, а также договорились поддерживать контакт и координироваться в дальнейшем.
Напомним, президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен недавно напомнила Сербии о необходимости синхронизации внешней политики, включая санкции против России, для вступления в ЕС.
Также, как писали, в отчете Еврокомиссии о расширении говорится, что Украина демонстрирует прогресс в осуществлении ключевых реформ на пути к вступлению в ЕС, несмотря на войну с Россией.
Рекомендуем подробнее ознакомиться с деталями отчета в материале "ЕвроПравды": Украину предупредили, но не наказали. Как ЕС оценил реформы и чего ждет от Киева.