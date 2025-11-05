Зеленский и Вучич обсудили евроинтеграцию стран

Президент Владимир Зеленский обсудил со своим сербским визави Александром Вучичем евроинтеграцию Украины и Сербии.

Об этом он сообщил в соцсетях, пишет "Европейская правда".

Вечером в среду, 5 ноября, Зеленский и Вучич провели телефонный разговор.

Во время него они "предметно обсудили европейскую интеграцию наших стран".

"Есть вещи, в которых мы можем помочь друг другу", – сказал Зеленский.

Также Зеленский и Вучич говорили о возможностях для сотрудничества в сфере региональной безопасности.

"Наши страны одинаково в этом заинтересованы, будем работать", – подчеркнул он.

Отдельно президенты обсудили международную повестку на ближайшее время, а также договорились поддерживать контакт и координироваться в дальнейшем.

Напомним, президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен недавно напомнила Сербии о необходимости синхронизации внешней политики, включая санкции против России, для вступления в ЕС.

Также, как писали, в отчете Еврокомиссии о расширении говорится, что Украина демонстрирует прогресс в осуществлении ключевых реформ на пути к вступлению в ЕС, несмотря на войну с Россией.

