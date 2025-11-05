Лидер молдавских социалистов, бывший президент страны Игорь Додон заявил, что парламентская фракция его партии требует от представителей партии президента страны Майи Санду "Действие и солидарность" создать парламентские группы дружбы с Россией и Беларусью.

Об этом он написал в Facebook, передает "Европейская правда".

Додон, лидер "Патриотического блока", заявил, что в списке парламентских групп дружбы с другими странами, предложенном парламентским большинством PAS, отсутствуют РФ и Беларусь.

По его словам, с этими странами Молдова "поддерживает дипломатические отношения на протяжении десятилетий и дружеские связи на протяжении веков".

"Такой позорный случай происходит впервые за 34 года независимости. Речь идет о двух государствах, имеющих стратегически важное значение, с которыми нас связывала долгая дружба, а также экономическое и культурное сотрудничество", – раскритиковал партию Санди Додон.

Затем он заявил, что в официальном обращении от имени парламентской фракции социалистов они требовали от представителей PAS в парламенте создать такую группу дружбы.

"Своей агрессивной русофобией власть не достигнет ничего положительного – только раздора, ненависти в обществе и еще большей бедности в государственном бюджете, среди отечественных производителей и простых граждан", – добавил Додон.

Также отметим, что Молдова сделала следующий шаг к денонсации соглашения с Россией о культурных центрах, в результате чего в Кишиневе закроется "Русский дом".

Депутат-социалист и вице-спикер парламента Молдовы Влад Батринча раскритиковал такое решение правительства.

О закрытии "Русского дома" в Кишиневе заговорили в феврале 2025 года после очередного инцидента с падением на территории Молдовы российских БПЛА, которыми атаковали украинские порты в Одесской области.

Тогда в МИД Молдовы анонсировали закрытие российского культурного центра в Кишиневе, а министр культуры заявил, что ведомство подготовит проект о денонсации соглашения.