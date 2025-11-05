У Німеччині засудили медсестру до довічного за вбивство пацієнтів

У середу, 5 листопада, паліативну медсестру у Німеччині визнали винною у вбивстві 10 пацієнтів за допомогою смертельних ін'єкцій та у спробі вбивства ще 27 осіб – її засудили до довічного ув'язнення.

Про це пише Reuters, передає "Європейська правда".

Прокурори стверджують, що медсестра вводила своїм пацієнтам, переважно літнім людям, знеболюючі або заспокійливі препарати, щоб полегшити собі нічну роботу.

Злочин був визнаний особливо тяжким, заявив представник суду в Аахені, що означає, що медсестра має мало шансів на звільнення після 15 років, що є мінімальним терміном довічного ув'язнення в Німеччині.

Як зазначається, медсестра скоїла злочини в період з грудня 2023 року по травень 2024 року в клініці поблизу Аахена на заході Німеччини.

Вирок може бути оскаржений.

