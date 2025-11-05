В Германии приговорили медсестру к пожизненному за убийство пациентов

В среду, 5 ноября, паллиативную медсестру в Германии признали виновной в убийстве 10 пациентов с помощью смертельных инъекций и в попытке убийства еще 27 человек – ее приговорили к пожизненному заключению.

Об этом пишет Reuters, передает "Европейская правда".

Прокуроры утверждают, что медсестра вводила своим пациентам, преимущественно пожилым людям, обезболивающие или успокаивающие препараты, чтобы облегчить себе ночную работу.

Преступление было признано особо тяжким, заявил представитель суда в Аахене, что означает, что медсестра имеет мало шансов на освобождение после 15 лет, что является минимальным сроком пожизненного заключения в Германии.

Как отмечается, медсестра совершила преступления в период с декабря 2023 года по май 2024 года в клинике недалеко от Аахена на западе Германии.

Приговор может быть обжалован.

Недавно в Турции 11 человек были приговорены к пожизненному заключению за пожар, в результате которого в январе погибли более 70 человек на горнолыжном курорте Карталкая в провинции Болу.