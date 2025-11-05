Поблизу аеропорту Вільнюса помітили другий дрон за день

Опівдні у середу, 5 листопада, поблизу аеропорту у Вільнюсі зафіксували ще один дрон.

Про це пише LRT, передає "Європейська правда".

Представниця Служби громадської безпеки заявили, що дрон було знайдено, а його оператора затримано та передано литовській військовій поліції.

За її словами, інцидент стався близько 12:30, під час обідньої перерви, і Служба громадської безпеки відреагувала на нього.

Вона зазначила, що хоча оператор дрона не перебував у забороненій зоні, дрон влетів у її периметр.

"Сам оператор дрона не перебував у забороненій зоні, але його дрон влетів у край забороненої зони, тому сили відреагували, і офіцери Спеціальної групи Служби громадської безпеки прибули на місце, затримали оператора дрона та дрон і передали їх литовській військовій поліції", – сказала вона.

Також вона сказала, що повітряний простір над аеропортом Вільнюса не був закритий через цей інцидент.

Нагадаємо, вранці в середу, з 9:50 до 10:18, Вільнюський аеропорт був тимчасово закритий. За попередніми даними, як повідомляли "Литовські аеропорти" (LTOU), причиною став зафіксований дрон на території аеропорту.

Після цього міністр внутрішніх справ Литви Владислав Кондратович заявив, що дрон так і не був знайдений.