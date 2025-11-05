Вблизи аэропорта Вильнюса заметили второй дрон за день

В полдень в среду, 5 ноября, вблизи аэропорта в Вильнюсе зафиксировали еще один дрон.

Об этом пишет LRT, передает "Европейская правда".

Представительница Службы общественной безопасности заявила, что дрон был найден, а его оператор задержан и передан литовской военной полиции.

По ее словам, инцидент произошел около 12:30, во время обеденного перерыва, и Служба общественной безопасности отреагировала на него.

Она отметила, что хотя оператор дрона не находился в запретной зоне, дрон влетел в ее периметр.

"Сам оператор дрона не находился в запретной зоне, но его дрон влетел в край запретной зоны, поэтому силы отреагировали, и офицеры Специальной группы Службы общественной безопасности прибыли на место, задержали оператора дрона и дрон и передали их литовской военной полиции", – сказала она.

Также она сказала, что воздушное пространство над аэропортом Вильнюса не было закрыто из-за этого инцидента.

Напомним, утром в среду, с 9:50 до 10:18, Вильнюсский аэропорт был временно закрыт. По предварительным данным, как сообщали "Литовские аэропорты" (LTOU), причиной стал зафиксированный дрон на территории аэропорта.

После этого министр внутренних дел Литвы Владислав Кондратович заявил, что дрон так и не был найден.