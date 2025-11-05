Хорватія придбає у Франції 18 САУ Caesar

Хорватія вирішила придбати у Франції 18 самохідних артилерійських установок Caesar і підпише відповідну угоду до кінця року.

Як пише "Європейська правда", про це Міністерство оборони Хорватії повідомило агентству AFP.

Угода між Францією та Хорватією щодо Caesar оцінюється у 320 мільйонів євро та має бути підписана у грудні 2025 року.

Хорватське замовлення розділене на два лоти. Перший стосується самих САУ, а другий – передбачає обладнання для спостереження, транспортні засоби зв'язку та бронетехніку, а також позашляхові ваговози для перевезення боєприпасів.

Поставка обладнання запланована на 2029 рік.

Caesar – це самохідна артилерійська установка з 155-мм гарматою, здатна вистрілити шість снарядів на відстань до 40 кілометрів менш ніж за хвилину. САУ перебуває на озброєнні у Франції з 2008 року.

Ця техніка також зарекомендувала себе на полі бою в Україні.

Нагадаємо, Хорватія до кінця десятиліття хоче збільшити витрати на оборону до 3% ВВП.