Хорватия приобретет у Франции 18 САУ Caesar

Хорватия решила приобрести у Франции 18 самоходных артиллерийских установок Caesar и подпишет соответствующее соглашение до конца года.

Как пишет "Европейская правда", об этом Министерство обороны Хорватии сообщило агентству AFP.

Соглашение между Францией и Хорватией по Caesar оценивается в 320 миллионов евро и должно быть подписано в декабре 2025 года.

Хорватский заказ разделен на два лота. Первый касается самих САУ, а второй – предусматривает оборудование для наблюдения, транспортные средства связи и бронетехнику, а также внедорожные грузовики для перевозки боеприпасов.

Поставка оборудования запланирована на 2029 год.

Caesar – это самоходная артиллерийская установка с 155-мм пушкой, способная выстрелить шесть снарядов на расстояние до 40 километров менее чем за минуту. САУ находится на вооружении во Франции с 2008 года.

Эта техника также зарекомендовала себя на поле боя в Украине.

Напомним, Хорватия до конца десятилетия хочет увеличить расходы на оборону до 3% ВВП.