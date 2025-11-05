СМИ: Польша хочет импортировать больше американского СПГ, в частности для Украины

Польша работает над соглашением об импорте сжиженного природного газа (СПГ) из США для дальнейших поставок в Украину и Словакию.

Как пишет "Европейская правда", об этом агентство Reuters узнало от двух информированных источников.

По данным Reuters, представители США и Польши планируют совместно объявить об увеличении импорта СПГ после встречи на трансатлантической энергетической конференции в Афинах в конце этой недели.

"После этого состоятся обсуждения условий поставок в Словакию", – сказало одно из источников Reuters.

По информации агентства, потенциальные объемы поставок американского СПГ в Словакию могут составить от 4 до 5 миллиардов кубометров газа в год – это примерно равно годовому потреблению газа Словакией.

Условия потенциальной поставки в Украину в сообщении Reuters не уточняются.

"Мы не полностью воспользовались исторической возможностью, чтобы отвести Европу от российских энергоносителей в пользу американских, но сейчас эта администрация работает на полную мощность, и происходит реальное изменение", – сказал Reuters американский чиновник на условиях анонимности.

Несмотря на захватническую войну России против Украины, Европейский Союз продолжает импортировать сжиженный природный газ из России.

В октябре Совет Европейского Союза одобрил новые планы по прекращению закупок российской нефти и газа – в частности, запрет импорта российского СПГ до 2027 года. Словакия вместе с Венгрией выступили против.

Читайте также: Борьба за запрет российского газа: удастся ли избежать ослаблений в санкциях ЕС.