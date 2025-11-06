В Естонії проросійського пропагандиста взяли під варту на два місяці

У середу, 5 листопада, естонський суд взяв під варту затриманого напередодні проросійського блогера Олега Бесєдіна на два місяці.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє ERR.

Олега Бесєдіна, який є творцем популярної групи "Талліннці" в соціальній мережі Facebook, затримали 4 листопада співробітники Поліції безпеки (КаПо) за підозрою в ненасильницькій діяльності, спрямованій проти Естонської Республіки, і порушенні міжнародних санкцій.

"У пред'явлених підозрах ми вказали, що діяльність Олега Бесєдіна на його каналі в YouTube часто узгоджувалася з різними особами, які перебувають у Російській Федерації, зокрема з тими, хто спеціалізується на операціях впливу Росії. За нашою оцінкою, ця співпраця не була випадковою", – заявив провідний державний прокурор Тааві Перн.

Хар'юський повітовий суд погодився з аргументами прокуратури, що на волі Бесєдін міг би продовжити подібну діяльність, оскільки його зв'язки все ще зберігаються.

Суд також зазначив, що існує ризик втечі Бесєдіна до Росії. Хоча він має сімейні зв'язки в Естонії, в Росії в нього є професійні контакти.

Державним захисником обвинуваченого призначено Наталію Лаусмаа, яка заявила, що Бесєдін не визнає себе винним.

У суді зазначили, що під час обшуку у Бесєдіна було знайдено сотні тисяч рублів.

Згідно з пред'явленою Бесєдіну підозрою, він щонайменше з 2022 року брав участь в інформаційній діяльності, спрямованій на здійснення впливу, спільно з людьми, які діють в інтересах російських спецслужб.

Серед іншого, Олега Бесєдіна підозрюють у неодноразовій передачі контенту російським ЗМІ, які перебувають під санкціями. Це вважається порушенням санкцій Європейського Союзу, що є злочином проти миру.

Бесєдіна підозрюють за ч. 1 ст. 233 (ненасильницька діяльність, спрямована проти Естонської Республіки) і ч. 1 ст. 93-1 (порушення міжнародних санкцій) Пенітенціарного кодексу. За першою статтею передбачено покарання у вигляді тюремного ув'язнення на строк від 2 до 15 років, за другою – від грошового стягнення до тюремного ув'язнення на строк до п'яти років.

Нагадаємо, два роки тому Поліція безпеки Естонії затримала члена прокремлівської партії Koos Аллана Хантсома за підозрою в розвідувальній діяльності проти країни.