В Эстонии пророссийского пропагандиста взяли под стражу на два месяца

В среду, 5 ноября, эстонский суд взял под стражу задержанного накануне пророссийского блогера Олега Беседина на два месяца.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает ERR.

Олега Беседина, который является создателем популярной группы "Таллиннцы" в социальной сети Facebook, задержали 4 ноября сотрудники Полиции безопасности (КаПо) по подозрению в ненасильственной деятельности, направленной против Эстонской Республики, и нарушении международных санкций.

"В предъявленных подозрениях мы указали, что деятельность Олега Беседина на его канале в YouTube часто согласовывалась с различными лицами, находящимися в Российской Федерации, в том числе с теми, кто специализируется на операциях влияния России. По нашей оценке, это сотрудничество не было случайным", – заявил ведущий государственный прокурор Таави Перн.

Харьюский уездный суд согласился с аргументами прокуратуры, что на свободе Беседин мог бы продолжить подобную деятельность, поскольку его связи все еще сохраняются.

Суд также отметил, что существует риск побега Беседина в Россию. Хотя он имеет семейные связи в Эстонии, в России у него есть профессиональные контакты.

Государственным защитником обвиняемого назначена Наталья Лаусмаа, которая заявила, что Беседин не признает себя виновным.

В суде отметили, что во время обыска у Беседина были найдены сотни тысяч рублей.

Согласно предъявленному Беседину подозрению, он по меньшей мере с 2022 года участвовал в информационной деятельности, направленной на оказание влияния, совместно с людьми, которые действуют в интересах российских спецслужб.

Среди прочего, Олега Беседина подозревают в неоднократной передаче контента российским СМИ, которые находятся под санкциями. Это считается нарушением санкций Европейского Союза, что является преступлением против мира.

Беседина подозревают по ч. 1 ст. 233 (ненасильственная деятельность, направленная против Эстонской Республики) и ч. 1 ст. 93-1 (нарушение международных санкций) Пенитенциарного кодекса. По первой статье предусмотрено наказание в виде тюремного заключения на срок от 2 до 15 лет, по второй – от денежного взыскания до тюремного заключения на срок до пяти лет.

Напомним, два года назад Полиция безопасности Эстонии задержала члена прокремлевской партии Koos Аллана Хантсома по подозрению в разведывательной деятельности против страны.