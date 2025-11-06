МЗС Литви хоче заборонити в'їзд російському реперу Моргенштерну

Міністерство закордонних справ Литви направило звернення міністру внутрішніх справ і до Департаменту міграції, в якому просить включити російського співака Моргенштерна до списку небажаних осіб.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Delfi.

Міністр закордонних справ подає голові МВС клопотання про заборону на в'їзд іноземця до Литви, якщо є підстави вважати, що той скоїв тяжкий злочин за кордоном, брав участь у корупційній діяльності або відмиванні грошей.

Іноземцю також загрожує заборона на в'їзд до країни, якщо він публічно підтримує дії іншої держави, що порушують міжнародне право, або бере участь у них.

"Клопотання про включення виконавця Моргенштерна до списку іноземців, яким заборонено в'їзд до Литовської Республіки, направлено міністру внутрішніх справ і до Департаменту міграції", – зазначили в литовському МЗС.

Остаточне рішення про включення особи до списку небажаних осіб ухвалює міністр внутрішніх справ.

Нагадаємо, 24 жовтня мер Вільнюса Валдас Бенкунскас звернувся до литовського МЗС з проханням розглянути можливість включення Моргенштерна, чий концерт планується в столиці, до списку небажаних виконавців.

Мер додав, що також попросив Міністерство закордонних справ перевірити організатора концерту Моргенштерна у Вільнюсі.

А на початку жовтня у зв’язку з кампанією посольства України та активістів у Румунії скасували виступ російської оперної співачки Анни Нетребко.