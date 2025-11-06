МИД Литвы хочет запретить въезд российскому рэперу Моргенштерну

Министерство иностранных дел Литвы направило обращение министру внутренних дел и в Департамент миграции, в котором просит включить российского певца Моргенштерна в список нежелательных лиц.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Delfi.

Министр иностранных дел подает главе МВД ходатайство о запрете на въезд иностранца в Литву, если есть основания полагать, что тот совершил тяжкое преступление за рубежом, участвовал в коррупционной деятельности или отмывании денег.

Иностранцу также грозит запрет на въезд в страну, если он публично поддерживает действия другого государства, нарушающие международное право, или участвует в них.

"Ходатайство о включении исполнителя Моргенштерна в список иностранцев, которым запрещен въезд в Литовскую Республику, направлено министру внутренних дел и в Департамент миграции", – отметили в литовском МИД.

Окончательное решение о включении лица в список нежелательных лиц принимает министр внутренних дел.

Напомним, 24 октября мэр Вильнюса Валдас Бенкунскас обратился к литовскому МИД с просьбой рассмотреть возможность включения Моргенштерна, чей концерт планируется в столице, в список нежелательных исполнителей.

Мэр добавил, что также попросил Министерство иностранных дел проверить организатора концерта Моргенштерна в Вильнюсе.

А в начале октября в связи с кампанией посольства Украины и активистов в Румынии отменили выступление российской оперной певицы Анны Нетребко.